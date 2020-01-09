Астрахань, , 16:11 — REGNUM В Астрахани перед судом предстанет сотрудник ФГБУ «АМП Каспийского моря», который обвиняется в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

46-летнему начальнику дипломного отдела Службы капитана морского порта Астрахань ФГБУ «АМП Каспийского моря» предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи «Получение взятки», а также по статьям «Мошенничество», «Мелкое взяточничество» и «Покушение на мошенничество». По версии следствия, в 2018 году он получил от знакомого несколько взяток на общую сумму 65 тысяч рублей. За это он обеспечил четырём кандидатам успешное прохождение испытаний на должность в учреждении. За эти же действия он получил 10 тысяч рублей от другого кандидата, хотя сам находился в отпуске и никак повлиять не результаты испытаний не мог. Когда же сотрудника отстранили от должности, он получил 20 тысяч рублей от соискателя, который уже действовал под контролем УФСБ. Мужчину задержали при получении взятки.

Расследование уголовного дела завершено, и с обвинительным заключением оно передано в суд.