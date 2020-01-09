Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Екатеринбургские учёные объявили сбор денег на издание справочника-определителя птиц, которые водятся в Свердловской области. Информация размещена на портале «Планета».

По словам одного из авторов идеи, сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Нины Садыковой, справочник поможет внедрить в массы идею «бёртвотчинга» — наблюдения за птицами, а также помочь уже интересующимся гражданам.

В отличие от существующих книг, новый справочник будет выпущен в карманном формате, который можно будет взять с собой в дорогу и заламинировать, чтобы книга не испортилась во время похода.

При успехе начинания часть тиража будет бесплатно отдана школьникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года вышла новая печатная версия Красной книги Среднего Урала. Новую редакцию издания пополнили 109 видов животных.

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