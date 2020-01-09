Москва, , 16:01 — REGNUM В январские каникулы поезда Московского метрополитена с тематикой Нового года перевезли более 4,6 миллиона пассажиров, сообщается на портале мэра столицы.

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Празднично оформленные составы курсировали на 11 линиях столичной подземки. Главный праздничный поезд Еж-3 ходил по Таганско-Краснопресненской линии.

На поездах были изображены красногрудые снегири, мерцающие гирлянды, ветви ели и снежинки. В новогодних поездах звучали поздравления известных актеров и певцов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 6 тыс. единиц городского транспорта Москвы украсили к Новому году.

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