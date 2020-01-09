Москва, , 17:37 — REGNUM «Отмашка» о начале строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы вблизи могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово может быть дана уже на следующей неделе. Об этом 9 января заявил депутат муниципального совета столичного района Печатники, противник строительства трассы Сергей Власов.

Ранее на своей странице в Twitter заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что планирует «собрать всех участников и экспертов» и обсудить с ними Юго-Восточную хорду. В ответном твите Власов попросил чиновника сообщить где и когда пройдёт это мероприятие, а также порядок регистрации на него.

«Скорее всего на встрече будет дана отмашка для начала строительства на радиоактивном склоне. Ломать простых жителей через колено — фирменный стиль наших властей», — отметил муниципальный депутат у себя в Telegram-канале.

Также Власов указал, что встреча, скорее всего, пройдёт в закрытом формате. При этом гражданам решение доведут, оставив за рамками всё, о чем будет идти речь, считает муниципальный депутат.

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