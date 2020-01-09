Тамбов, 9 января 2020, 17:15 — REGNUM Новогодние праздничные мероприятия в Тамбове проходили на нескольких площадках у ледового дворца спорта «Кристалл», в Парке Победы, на площади у кинотеатра «Мир», где были установлены новогодние ёлки, светящиеся скульптуры и организованы развлекательные мероприятия и праздничные концерты, салюты и фейерверки.

Снеговик
Снеговик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В парке «Усадьбы Асеевых» проходит фестиваль ледяных скульптур, который перед самым новым годом, позже запланированного срока из-за теплой зимней погоды. В этом году в ледяных сказочных персонажах можно было узнать Деда Мороза и Снегурочку, Герду, скачущую на олене, Гулливера, царевну-Лебедь, маленького Мука, сказочную лодку и Бременских музыкантов. Также в парке установили две ледяных горки — высокую и для самых маленьких.

Снеговик
Снеговик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание на ледяных горках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяная горка для самых маленьких
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание на ледяных горках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание на ледяных горках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание на ледяных горках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Царевна-Лебедь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяные скульптуры в парке «Усадьбы Асеевых»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяная горка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером желающих покататься детишек гораздо больше, чем может вместить узкая лесенка.

Пздравления Дед Мороза и Снегурочки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздничная площадка у ледового дворца спорта «Кристалл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поздравления Деда Мороза и Снегурочки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители на праздничном концерте
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Елка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя поляна у ледового дворца спорта «Кристалл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние украшения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Светящиеся животные у домика Деда Мороза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фото на память со сказочными героями
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздничный салют
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздничный салют
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ночные центральные улицы Тамбова подсвечены разноцветными гирляндами, а окна кафе и магазинов украшены праздничными новогодними игрушками по творческому усмотрению владельцев.

Новогодние улицы Тамбова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние улицы Тамбова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние улицы Тамбова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние улицы Тамбова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние улицы Тамбова. Кафе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя елка у торгового центра
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя елка на площади имени Ленина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
С Новым годом!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У новогодней елки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У новогодней елки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние улицы Тамбова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM