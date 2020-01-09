Тамбов, , 17:15 — REGNUM Новогодние праздничные мероприятия в Тамбове проходили на нескольких площадках у ледового дворца спорта «Кристалл», в Парке Победы, на площади у кинотеатра «Мир», где были установлены новогодние ёлки, светящиеся скульптуры и организованы развлекательные мероприятия и праздничные концерты, салюты и фейерверки.

Снеговик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В парке «Усадьбы Асеевых» проходит фестиваль ледяных скульптур, который перед самым новым годом, позже запланированного срока из-за теплой зимней погоды. В этом году в ледяных сказочных персонажах можно было узнать Деда Мороза и Снегурочку, Герду, скачущую на олене, Гулливера, царевну-Лебедь, маленького Мука, сказочную лодку и Бременских музыкантов. Также в парке установили две ледяных горки — высокую и для самых маленьких.

Снеговик Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером желающих покататься детишек гораздо больше, чем может вместить узкая лесенка.

Ночные центральные улицы Тамбова подсвечены разноцветными гирляндами, а окна кафе и магазинов украшены праздничными новогодними игрушками по творческому усмотрению владельцев.