Москва, , 15:54 — REGNUM В введении штрафов за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам России нашли две ложки дёгтя.

«Есть, однако, и две ложки дёгтя. Собираемость штрафов балансирует на уровне 80%. Ст. 31.9 КоАП устанавливает срок в два года на извлечение денег из автовладельцев после вступления постановления в законную силу. Следовательно, появится категория автовладельцев, которые будут бесплатно ездить по платным трассам, а через два года эти штрафы будут списаны», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в Facebook.

Ограничение выезда как мера принуждения к оплате штрафов неэффективна, полагает эксперт, так как примерно половина граждан РФ не имеет загранпаспорта.

«Также свободно будут себя чувствовать владельцы автомобилей на армянских и белорусских номерах — для них дороги фактически станут бесплатными», — рассуждает он.

При этом, по мнению Шапарина, штрафы за неоплату проезда по платным дорогам — шаг давно ожидаемый и в целом разумный.

«После его введения можно будет, во-первых, обеспечить свободный проезд без необходимости тратить время на КПП. Во-вторых, любители проскочить бесплатно за автомобилем, водитель которого оплатил проезд, перестанут создавать таким образом аварийные ситуации», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.