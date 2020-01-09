Черкесск, , 15:53 — REGNUM Наступивший 2020 год будет проходить в Карачаево-Черкесии под знаком Года образования. Свое решение об этом объявил глава республики Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе главы и правительства региона.

По его словам, все эти задачи будут реализованы благодаря специально созданной региональной программе. Как отметил Темрезов, в текущем году органы власти региона поставят цели по поддержке молодых педагогов, созданию новых учебных заведений, получению качественного образования детьми и другие задачи.

«Каждая школа Карачаево-Черкесии независимо от ее расположения должна стать настоящей точкой роста для наших детей», — подчеркнул глава республики.