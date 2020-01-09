Роквилл, США, , 15:45 — REGNUM Геймер с ником Vault101manguy создал в игре Fallout 76 необычную ловушку под названием «Математический лагерь». О своём творении он рассказал 8 января на Reddit.

Ловушка выглядит как здание школы, дверь которой автоматически запирается за каждым вошедшим. Чтобы выбраться игрокам нужно решать математические задачки — иначе их персонаж умрёт от огня или радиации.

Напомним, многопользовательская ролевая игра Fallout 76 вышла в 2018 году. Проект был неоднозначно принят геймерами и критиками.

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