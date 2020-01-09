Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Смольный вновь вступил в бой с незаконными гаражами, на этот раз под снос пошли 27 частных незаконных строений, разместившихся на площади 1,5 тыс. квадратных метров в Калининском районе города. Земля понадобилась для размещения проезда к новому жилому комплексу. Об этом сообщает 9 января пресс-служба комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Речь идет о земельном участке, расположенном вблизи дома 29 по Лабораторному проспекту. До недавнего времени он находился в пользовании ПО «Барс» для размещения гаражного комплекса. Однако 30 ноября 2019 года участок площадью 12 900 кв. м был уменьшен на 1565 кв. м.

«На указанной территории, которая не обременена договорными отношениями с городом, расположены 27 гаражных строений, которые в настоящее время размещены незаконно, в отсутствие правоустанавливающих документов», — пояснили в комитете Смольного.

В 2019 году на всех подлежащих ликвидации гаражах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельного участка. Руководство «Барса» также предупредили. Однако от незаконных построек земля так и не была освобождена, из-за чего в первый рабочий день 2020 года сотрудники ККИ с подведомственной организацией приступили к освобождению городской земли.

«Практически все гаражные боксы освобождены собственниками, либо захламлены. В случае обнаружения имущества в гаражных строениях, такое имущество будет описано и отправлено на склад временного хранения», — отметили в комитете.

Вместе с тем, ККИ готовится привлечь землепользователей к административной ответственности.

«По информации, имеющейся в Комитете, данный земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров предполагается использовать для строительства проезда к жилому комплексу», — отметили в комитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге собственники гаражей в кооперативе «Петроградец-4» вышли 2 декабря 2019 года с оружием и покрышками против городских служащих, которые вели работы по освобождению территории гаражного кооператива от незаконных построек. В ходе сноса в одном из гаражей были обнаружены два предмета, похожие на боевые гранаты.

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