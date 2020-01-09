Пермь, , 15:42 — REGNUM В Пермском крае впервые в период новогодних каникул сделали свободным вход в музеи. Такая акция увеличила посещаемость учреждений культуры в четыре раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Со 2 по 8 января 2020 года самым популярным стал Музей пермских древностей. Его посетили 18 878 человек, самый большой приток гостей зафиксирован 8 января — 4 тыс. посетителей.

В период новогодних выходных краевые музеи посетили 66 768 человек, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Стоит отметить, что в целом за 2019 год музеи на территории региона посетили более 1 млн человек. В 2020 году показатель посещаемости учреждений культуры планируют увеличить на 2,5%.