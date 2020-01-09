Магас, , 15:40 — REGNUM В Ингушетии прошли обыски по делу о нападении на пост ДПС в Магасе, совершенном 31 декабря. Проверяется информация, которую удалось получить от участника инцидента, находящегося с ранением в больнице, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информагентства, 23-летний участник нападения является известным армрестлером. Он находится в больнице под усиленной охраной, сотрудничает с силовиками, дает показания. Ранее он якобы работал охранником в центре культурного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Ингушетии было совершено вооруженное нападение на пост ДПС в Магасе. Были ранены трое сотрудников полиции, один из которых скончался.

При атаке бандитов, один из них — 18-летний Микаил Мизиев — был нейтрализован, Ахмед Имагожев с ранениями доставлен в ИРКБ Назрани. Оба присягнули на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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