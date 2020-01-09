Чебоксары, , 15:37 — REGNUM В Чувашии рождаемость снизилась на 11,8%, смертность — на 2,6%. При этом смертность превышает рождаемость на 30,4%. Об этом сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

По предварительным данным, в январе — ноябре 2019 года родились 10 710 детей, что на 1438 человек меньше (на 11,8%) по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. В том числе 3729 детей (34,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 4194 ребенка (39,2%) — вторыми, 2082 ребёнка (19,4%) — третьими, 703 ребенка (6,6%) — четвёртыми и более.

Умерли за 11 месяцев 13 970 жителей республики. Смертность сократилась на 2,6% (или на 367 человек). Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения (39,4% всех умерших), новообразования (12,4%), внешние причины смерти (9,8%), болезни органов пищеварения (6,1%) и болезни органов дыхания (4,7%).

Что касается причин смерти, то за указанный период выросло число самоубийств (с 55 до 80), смертность от болезней органов пищеварения (с 790 до 856 человек) и от паразитарных болезней (со 120 до 134).

По данным ведомства, число умерших превысило число родившихся на 30,4%, в то время как в январе — ноябре 2018 года смертность превышала рождаемость на 18%. Рост — в 1,7 раза.