Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, разрешающий инвалидам бесплатно пользоваться платными дорогами в России, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Поправками предлагается предоставить возможность бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог транспортным средствам, управляемым инвалидами. Также «платники» могут стать бесплатными для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

Однако такие машины должны отвечать ряду требований: на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» («И») и информация об этих транспортных средствах должна содержаться в федеральном реестре инвалидов.

Предоставление права льготного проезда по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для инвалидов, а также направлено на повышение уровня их социальной защиты, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов, отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам правительство РФ внесло в Госдуму в декабре 2019 года. Предлагается установить дифференцированные штрафы за отказ от оплаты проезда. Фиксировать игнорирование требования по оплате проезда по платным дорогам в России будут камеры.

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