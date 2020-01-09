Сеул, , 15:37 — REGNUM Сегодня, 9 января, скончался глава южнокорейского подразделения компании Riot Games Джун-Кью Парк. Об этом сообщил портал InvenGlobal.

Причиной смерти стал рак печени. Джун-Кью Парк работал в Riot Korea с 2014 года.

Напомним, компания Riot Games наиболее известна как разработчик популярной многопользовательской игры League of Legends. За годы существования (релиз игры состоялся в 2009 году) она стала самой популярной киберспортивной дисциплиной в мире.

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