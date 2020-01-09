Москва, , 15:52 — REGNUM Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин планирует обсудить вопросы строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с экспертным сообществом. Об этом он лично сообщил на своей странице в Twitter.

«По хорде на следующей неделе соберу всех участников и экспертов, сообщу вам результаты», — написал Хуснуллин.

Отметим, что в ответах на его сообщения противники строительства выразили желание принять участие во встрече.

Читайте ранее в этом сюжете: «Загнали себя в угол» — о строительстве у ядерного могильника в Москве