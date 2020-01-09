Андроповский район, , 15:35 — REGNUM Останки солдата Великой Отечественной войны Николая Проценко, обнаруженные в Новгородской области, захоронят на его малой родине — в Андроповском районе Ставрополья. Красноармеец будет предан земле на Мемориале Славы в селе Алексеевском, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе комитета края по делам национальностей и казачества.

Останки солдата были найдены в Старорусском районе Новгородской области поисковым отрядом «СКИФ» экспедиции «Долина памяти Н. И. Орлова». Имя установили по найденному рядом солдатскому медальону и записке с адресом.

По данным центрального архива Минобороны России, Николай Игнатьевич Проценко родился в 1908 году в селе Алексеевском Курсавского (ныне Андроповского) района Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края. На войну был мобилизован в июне 1941 года. Числился погибшим с 29 ноября 1942 года.

В конце декабря 2019 года останки и личные вещи ставропольца были привезены на малую родину и переданы представителям администрации Андроповского района. Торжественно-траурная церемония захоронения запланирована на 15 января.

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