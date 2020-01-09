Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону огни рождественской губернаторской ёлки зажглись для 600 детей, прибывших из разных уголков региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 января.

Праздник в музыкальном театре объединил учеников воскресных школ, воспитанников казачьих кадетских корпусов, детей из неполных семей.

«Рождество — это светлый праздник. Любимый и почитаемый, он объединяет всех в благих делах. А всякое добро, как известно, возвращается сторицей», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что 26 декабря 2019 года в Ростове-на-Дону сегодня прошла губернаторская ёлка для 1 тыс. детей, проживающих в городах и районах Ростовской области. Новогодний праздник посетили сироты, инвалиды, дети из многодетных семей и одарённые ребята в возрасте от 7 до 12 лет.

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