Обливский район, , 15:24 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован первый в 2020 году случай бешенства. Опасный вирус обнаружен у куницы. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении донской ветеринарии 9 января.

Животное было убито в хуторе Караичев Обливского района после нападения на ребёнка. Куница бросилась на семилетнюю девочку во время прогулки на окраине хутора. В настоящее время ребёнок госпитализирован.

В населённом пункте проведена дезинфекция, прививки от бешенства получили все животные. Это 30 голов крупного рогатого скота, 32 собаки и 18 кошек.