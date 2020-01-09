, 15:23 — REGNUM В Оренбурге коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Днем 9 января в муниципалитете в уборке снега и посыпке дорог противогололедными смесями задействовали 44 единицы техники. Уборка и очистка дворов от снега осуществляется силами управляющих организаций. На дворовых площадках работает 57 единиц техники.

В ночь на 9 января с восьми городских улиц вывезено примерно девять кубометров снега.

Стоит отметить, что в новогодние выходные дни оренбуржцы жаловались в соцсетях на плохую оборку снега или вовсе ее отсутствие. На претензии оперативно реагировала заместитель главы города Татьяна Малышева.