Бишкек, , 15:22 — REGNUM «Семейное насилие — это трагедия для всего общества. Ужасающие факты насилия в отношении женщин не останутся без внимания государства», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, комментируя произошедшие в новогодние праздники гибель двух женщин в результате жестокого избиения их мужьями, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, эти трагические случаи красноречиво свидетельствуют о том, что проблема домашнего насилия в Киргизии по-прежнему остается актуальной.

«Это тревожный звонок для всего общества, ведь люди, проявляющие повышенную агрессию по отношению к своим близким, находятся среди нас. Они воспринимают семейное насилие как привычное, устоявшееся явление, не являющееся противозаконным, не нарушающее права и свободы человека. Вместе с тем семейное насилие — это не частное дело одной семьи», — подчеркнул премьер.

Глава правительства поручил министерству внутренних дел совместно с министерством труда и социального развития и органами местного самоуправления усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам семейного насилия.

Напомним, что за последние несколько дней в Киргизии две женщины умерли в результате жестоких побоев. Телесные повреждения, приведшие к их гибели, пострадавшим нанесли их супруги.

По информации правоохранительных органов, один из случаев произошел в новогоднюю ночь в Кочкорском районе Нарынской области, где местный житель, поссорившись с 36-летней женой, несколько раз ударил женщину кулаком в лицо, а затем пинал ее по голове. В результате та скончалась до приезда скорой помощи. У погибшей осталось двое детей.

Вторая трагедия произошла в городе Баткен, где 4 января 2020 года в реанимации от побоев и ожогов скончалась 26-летняя местная жительница. Муж погибшей на допросе признался в том, что избил жену после ссоры. У погибшей остались трое детей.

Также 4 января в городе Каракол Иссык-Кульской области мужчина облил бензином и поджег 33-летнюю сожительницу. Пострадавшая находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».