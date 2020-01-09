Кигали, , 15:22 — REGNUM Власти Норвегии предложили принять 500 беженцев, которые были эвакуированы в Руанду из ливийских центров по содержанию мигрантов. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение министра юстиции Норвегии.

По словам Джоэра Каллмира, к концу 2020 года Норвегия примет 100 человек из этой группы беженцев.

Беженцы находятся в транзитном центре Гашура, примерно в 55 км к югу от столицы, Кигали. В основном это граждане Эритреи и Сомали.

«Для меня важно показать, что мы не поддерживаем людей, цинично занимающихся контрабандой людьми, а вместо этого организованно принимаем людей, которые нуждаются в защите. Транзитный лагерь, такой как в Руанде, будет способствовать этим усилиям», — сказал Каллмир.

Швеция уже приняла семерых беженцев, пишет The New Times, правительственная руандийская газета, цитируя слова министра иностранных дел Руанды Винсента Бируты.

Напомним, что в прошлом году Руанда подписала соглашение с агентством ООН по делам беженцев и Африканским союзом о переселении мигрантов, попавших в опасные условия в Ливии при попытке добраться до Европы.