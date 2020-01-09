Набережные Челны, Татария, , 15:16 — REGNUM Суд Набережных Челнов обязал жителя города вернуть компенсацию в размере более 830 тыс. рублей, которую он получил от управляющей компании после повреждения автомобиля упавшей с козырька балкона глыбой снега и льда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

В июле владелец автомобиля Toyota RAV4 получил эти средства в качестве компенсации.

При этом ранее управляющая компания обращалась в суд, пытаясь обязать жильца демонтировать незаконно построенный на лоджии козырек и пластиковые контуры со стеклопакетами, которые не были предусмотрены проектом завершенного строительства. В этом иске суд отказал в мае текущего года. Однако УК оспорила этот иск, и в итоге суд обязал жильца демонтировать самовольно возведенные конструкции.

А льдина же как раз упала с этого козырька, который не является общим имуществом дома.

Таким образом, суд решил, что в данной ситуации имело место неосновательное обогащение согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ.

ИА REGNUM напоминает, падение глыб снега и льда на автомобили не является редкостью в условиях почти шестимесячной зимы в России. Часто от падения льда с крыш и козырьков балконов травмируются и даже погибают люди. В большинстве случаев виновными признаются компании, которые отвечают за обслуживание зданий.