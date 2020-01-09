Токио, , 15:15 — REGNUM Пятый президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри получила степень доктора наук в Университете Сока в Токио (Япония), сообщает Antara.

Издание отмечает, что Мегавати Сукарнопутри получила степень в ходе торжественного мероприятия в главном здании Университета Сока.

Глава Университета выразил свою глубокую благодарность и признательность бывшему президенту Индонезии.

Известно, что присуждение этого звания стало девятой почетной докторской степенью Мегавати Сукарнопутри.

Напомним, ранее бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри получила подобные награды в Японии, Российской Федерации, Южной Корее и Китае.