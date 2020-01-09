Грозный, , 15:15 — REGNUM Туристы в Чечне смогут прыгнуть с парашютом и покататься на военных вездеходах «Чаборз». Эти направления включат в новые милитари-туры с посещением Российского университета спецназа, пишет ТАСС.

Ранее в университете в Гудермесе предоставлялась возможность попробовать себя в альпинизме, в стрелковой и аэротрубной подготовке, спортинге и прохождении полосы препятствий «Гонка героев», сообщил информагентству заместитель руководителя университета Александр Коровин.

К этим популярным маршрутам и направлениям подготовки в 2020 году планируется добавить программы по промышленному и тактическому альпинизму, тактической медицинской подготовке, выполнение прыжков с парашютом, а также поездки на багги «Чаборз».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах на развитие военного туризма заявлял министр по туризму Муслим Байтазиев. Напомним, Российский университет спецназа был открыт в Чечне в 2017 году. На территории более 400 гектаров в городе Гудермесе имеются взлетно-посадочная полоса, парашютный комплекс, полигоны для обучения минно-взрывному делу и промышленному альпинизму.