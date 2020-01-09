Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:24 — REGNUM У критиков ледового городка в Нижнем Тагиле (Свердловская область) имеется «бардак в голове». Об этом заявил директор построившей городок организации Андрей Зайцев, сообщает «Между строк».

Ранее городок раскритиковали за схожесть с кладбищем — некоторые ледовые скульптуры показались жителям похожими на могилы. Экспозиция посвящена космосу и героям произведения советского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне»

По словам Зайцева, такого формата придерживаются и во многих других городах.

«А если у жителей в голове бардак и они хотят жить на кладбище, то вот они и сравнили», — сказал Зайцев.

Строитель считает, что городок критикуют отдельные «злопыхатели».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ледовый городок был посвящён освоению Антарктиды. А в 2019 году сооружения были оформлены на основе сказов великого советского писателя Павла Бажова.

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