Иваново, 9 января 2020, 15:10 — REGNUM Власти Иваново подготовили план по наведению порядка в сфере обращения с ТКО в городе Иваново, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочего совещания с участием губернатора Станислава Воскресенского, заместителя председателя областного правительства Александра Шаботинского и главы города Иваново Владимира Шарыпова 9 января.
Глава города доложил, что в настоящее время такой план подготовлен, согласован с ассоциациями управляющих компаний, региональным оператором, мэрией и службой государственной жилищной инспекции региона.
В частности, сформирована схема мест накопления отходов — контейнерных площадок, что позволит включить их в реестр и закрепить ответственных. Кроме того, с 10 января в городе начинает работу «горячая» линия по вопросу размещения отходов.