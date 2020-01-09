Иваново, , 15:10 — REGNUM Власти Иваново подготовили план по наведению порядка в сфере обращения с ТКО в городе Иваново, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам рабочего совещания с участием губернатора Станислава Воскресенского, заместителя председателя областного правительства Александра Шаботинского и главы города Иваново Владимира Шарыпова 9 января.

«Мы в вами вместе в прошлом году осматривали контейнерные площадки, которые в непотребном виде находились. И люди жалуются постоянно. Особенно это касается окраин города Иваново. Договаривались, что будет разработан план по ликвидации этой проблемы», — напомнил губернатор.

Глава города доложил, что в настоящее время такой план подготовлен, согласован с ассоциациями управляющих компаний, региональным оператором, мэрией и службой государственной жилищной инспекции региона.

В частности, сформирована схема мест накопления отходов — контейнерных площадок, что позволит включить их в реестр и закрепить ответственных. Кроме того, с 10 января в городе начинает работу «горячая» линия по вопросу размещения отходов.

«С завтрашнего дня по вашему поручению мы запускаем «горячую линию» комитета по экологии, куда может обратиться каждый житель, и мы уже с региональным оператором будем отрабатывать любое ненормативное состояние конкретной контейнерной площадки или устранять навалы мусора», — доложил Шарыпов.