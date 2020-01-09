Вашингтон, , 15:10 — REGNUM У пользователей социальной сети Twitter появится возможность ограничить комментарии к своим записям. Как сообщили в компании, новую функцию будут тестировать в начале 2020 года.

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«Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при общении в Twitter, предоставив им больше контроля за беседой», — говорится в сообщении компании.

https://twitter.com/TwitterComms/status/1215010239453384704

Уточняется, что пользователи смогут выбрать из четырёх вариантов ограничений числа комментариев — «Global», «Group», «Panel» и «Statement». Так, первый позволит оставлять комментарии к твиту всем пользователям, а последний, напротив, закроет все комментарии к записи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сервисе микроблогов Twitter появилась возможность скрывать ответы пользователей к своим публикациям. Как пояснили в компании, функция введена для большего контроля над беседами и учётными записями со стороны пользователя.

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