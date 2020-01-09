Москва, , 15:05 — REGNUM Новые инициативы ГИБДД по совершенствованию экзаменационных процедур для получения на права, после их разъяснения начальником отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД вызывают новые вопросы, причём неоднозначные, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя разъяснения ГИБДД по новым правилам экзаменов на водительские права.

«Вопреки сложившемуся из-за предлагаемой отмены практического экзамена «на площадке» впечатлению, что экзамен станет проще и дешевле, предложения по теоретической части подтверждают тренд на усложнение и ужесточение.

Если сейчас теоретических вопросов менее одной тысячи, а в каждом экзаменационном билете их по 20, то будущим кандидатам в водители предлагается учить уже несколько тысяч вопросов, чтобы ответить на 50 из них в доставшемся билете. Предлагается дополнить билеты вопросами по психологии и медицине.

Уже можно предположить, что стоимость обучения не сократится, а только вырастет, поскольку увеличится время и объем. И в разы увеличится количество несдавших, что только поднимет цену экзамена.

Если двигаться в этом направлении, то открывается простор и для дальнейшего роста. Например, почему бы не добавить еще и вопросы по физике или географии? А может вообще ввести «кандидатский минимум»?

Понятно, что совершенствовать любой процесс можно до бесконечности, но нужно, пожалуй, иметь чувство меры, и ограничиться разумно достаточным уровнем требований», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сдавать экзамены на получение водительских прав будущие автолюбители в России начнут по-новому с 1 октября 2020 года.

Читайте также: В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права