Элиста, , 15:04 — REGNUM Апелляционная жалоба на вынесенное ранее решение об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной поступила в мировой суд Элисты 9 января.

«Апелляционная жалоба поступила в суд сегодня», — цитирует РИА Новости представителя суда.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление об объявлении Батуриной в розыск суд Элисты вынес в конце декабря в рамках рассмотрения дела о клевете. Позже стало известно, что суд приостановил производство по делу до розыска обвиняемой.

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