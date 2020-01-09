Нефтекумск, Ставропольский край, , 15:10 — REGNUM Врач общей практики предстанет перед судом в Нефтекумском районе Ставрополья по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Следствие считает, что из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей скончался пациент, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что врач Затеречненской участковой больницы недооценила тяжесть состояния пациента, назначила ему неправильную терапию, поздно госпитализировала его в стационар и не выполнила весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Это повлекло за собой смерть пациента от пневмонии.

Прокурор Нефтекумского района утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу. Если суд признает врача виновной, ей грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

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