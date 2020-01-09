Сухум, , 15:01 — REGNUM Вооруженные силы Абхазии не станут препятствовать толпе, которая штурмует здание администрации президента страны Рауля Хаджимба. Такое заявление сделал 9 января министр обороны республики Мираб Кишмария «Интерфаксу».

"Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа», — заявил глава военного ведомства журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, в Сухуме толпа протестующих начала 9 января штурм администрации президента страны. Их возмущение вызвало решение Верховного суда, отказавшего в удовлетворении иска Алхасу Квицинии, бывшему кандидату в президенты Абхазии, проигравшего в сентябре 2019 года президентские выборы, который требовал признать голосование несостоявшимся.

Протестующие смогли выломать входную дверь в администрацию, но охрана пока удерживает толпу.

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