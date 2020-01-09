Лиссабон, , 14:54 — REGNUM Сотрудники португальской полиции обнаружили крупную партию кокаина общим весом 825 кг в коробках из-под бананов. Об этом сообщает RT.

По предварительным данным, запрещённый груз прибыл из Латинской Америки, и его общая стоимость достигает €30 млн.

Также отмечается, что это вторая за год попытка провести кокаин в Португалию подобным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области была закрыта крупная нарколаборатория, которая в месяц выпускала больше 200 кг наркотических средств.