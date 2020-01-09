Сыктывкар, 9 января 2020, 14:20 — REGNUM В Коми нашествие волков: они подходят вплотную к домам, нападают на собак и скот. Правительство региона решило бороться с хищниками и ввело денежное вознаграждение за шкуру — 20 000 рублей, передает 9 января Общественное телевидение России.
Случаев, когда волков видели около деревень и сел в Коми стало в два раза больше, чем год назад — МВД зафиксировало 88 жалоб. К деревням и городам хищников гонит не голод — еды в лесу достаточно.
Этот вид волков синантропный: они не боятся человека и знают, что добыть пропитание рядом с населенным пунктом гораздо проще, чем охотиться в лесу.
Специалисты уверяют, это только пока волки таскают собак. А затем могут начать охотиться и на людей.
Охотоведы и егеря предупреждали еще четыре года назад: Коми ждет нашествие волков. Тогда республиканские власти угрозы не увидели. Сейчас активисты предлагают создать независимый от госструктур оперативный штаб, в него будет стекаться вся информация о хищниках.
Кроме того, по мнению самих охотников, необходимо разрешить уничтожать хищников при помощи ядов, капканов, петель, хотя они и запрещены международной конвенцией. По заверениям егерей, сейчас это один из немногих действенных способов снизить поголовье волков.
В советское время таких проблем не было, охотники отстреливали волков круглый год и получали приличные деньги. Охотоведы предлагают вернуться к этому опыту.
В Коми в прошлом году ввели вознаграждение — 20 000 рублей за шкуру волка или медведя, и за год было добыто 90 волков. После осмотра шкуры — специалисты Министерства природных ресурсов оформляют документы на получение вознаграждения.
Представители Минприроды уверяют, в этом году они продолжат выплачивать охотникам деньги, и предлагают распространить инициативу правительства Коми хотя бы на соседние регионы.
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