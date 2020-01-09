Сыктывкар, , 14:20 — REGNUM В Коми нашествие волков: они подходят вплотную к домам, нападают на собак и скот. Правительство региона решило бороться с хищниками и ввело денежное вознаграждение за шкуру — 20 000 рублей, передает 9 января Общественное телевидение России.

Случаев, когда волков видели около деревень и сел в Коми стало в два раза больше, чем год назад — МВД зафиксировало 88 жалоб. К деревням и городам хищников гонит не голод — еды в лесу достаточно.

Этот вид волков синантропный: они не боятся человека и знают, что добыть пропитание рядом с населенным пунктом гораздо проще, чем охотиться в лесу.

Виктор Петров, охотник «Собак таскают, таскают! У меня уже сколько? Четыре собаки утащили волки».

Специалисты уверяют, это только пока волки таскают собак. А затем могут начать охотиться и на людей.

Александр Мишарин, охотник «Было нападение — семья. Вы все, наверное, знаете. Вышли мальчик, ребёнок, и шарпей, песик. Волки выскочили вот так — в 30 метрах, схватили собаку и утащили в лес».

Охотоведы и егеря предупреждали еще четыре года назад: Коми ждет нашествие волков. Тогда республиканские власти угрозы не увидели. Сейчас активисты предлагают создать независимый от госструктур оперативный штаб, в него будет стекаться вся информация о хищниках.

Александр Мишарин, охотник «Это нужно укомплектовать техникой, мототехникой, связью, чтобы люди могли выехать, условно, даже может на неделю, на две, в те места, где много волков. И самое главное, у этих бригад должен быть беспилотник».

Кроме того, по мнению самих охотников, необходимо разрешить уничтожать хищников при помощи ядов, капканов, петель, хотя они и запрещены международной конвенцией. По заверениям егерей, сейчас это один из немногих действенных способов снизить поголовье волков.

Игорь Вихристюк, охотник «Адреналина, конечно, в организме вырабатывается такое количество, что это неописуемое удовольствие на самом деле, когда вы приходите, а он сидит в капкане у вас».

В советское время таких проблем не было, охотники отстреливали волков круглый год и получали приличные деньги. Охотоведы предлагают вернуться к этому опыту.

В Коми в прошлом году ввели вознаграждение — 20 000 рублей за шкуру волка или медведя, и за год было добыто 90 волков. После осмотра шкуры — специалисты Министерства природных ресурсов оформляют документы на получение вознаграждения.

Константин Шуктомов, главный специалист-эксперт Минприроды республики Коми «Наша задача — удостовериться действительно, что это волк, что это шкура волка. Что она добыта в этом сезоне, что она ранее нигде не принималась, то есть, чтобы человек два раза, условно говоря, не сдал одну и ту же шкуру.

Представители Минприроды уверяют, в этом году они продолжат выплачивать охотникам деньги, и предлагают распространить инициативу правительства Коми хотя бы на соседние регионы.

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