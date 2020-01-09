Барнаул, , 14:16 — REGNUM Информацию учёных, раскрывших секрет продления продолжительности жизни на 10 лет, прокомментировал ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

«Зарубежные исследователи совершенно правильно выделили факторы риска, исключив которые, можно существенно увеличить продолжительность собственной жизни. Это управляемые факторы, которые позволяют сохранить здоровье и которые наполняют понятие «здоровый образ жизни». К дополнительным условиям сохранения здоровья и долголетия я бы еще отнес достаточную продолжительность сна, правильную организацию режима труда (без высокой интенсивности и переработок) и отдыха, отсутствие вредных условий труда, отсутствие стрессов и конфликтов», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее в журнале British Medical Journal опубликовали рекомендации учёных Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, заявивших, что полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека примерно на десять лет.

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