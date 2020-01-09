Владимир, , 14:16 — REGNUM Во Владимирской области 11 автозаправочных станций в 2019 году торговали топливом, не прошедшим проверку Росстандарта. Как сообщила пресс-служба ведомства, фальсифицированная продукция была выявлена на заправках региона в рамках проекта «Топливо без обмана».

На владимирских заправках на улице Куйбышева, Большой Нижегородской и мира нормам не соответствовали два вида бензина и дизельное топливо.

Несоответствие заявленным характеристикам было также зафиксировано на заправках в деревне Лихая пожня Владимирского района, деревне Корытово Киржачского района, Кольчугинском районе, в деревне Мисюрево Гороховецкого района, посёлке Лукново Вязниковского района, в городе Коврове, в селе Бутылицы Меленковского района и в городе Юрьев-Польском.