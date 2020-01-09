Ламу, Кения, , 14:20 — REGNUM Власти Кении ввели комендантский час в округе Ламу через три дня после того, как боевики из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались на военную базу, убив трех граждан США. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, комендантский час будет соблюдаться ежедневно с 22:00 до 04:00 по местному времени в течение неопределенного периода времени. Он предназначен для того, чтобы помочь органам безопасности контролировать «подозрительную активность», сообщает местная газета «Стар».

Прибрежный регион Ламу находится недалеко от сомалийской границы, где члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут борьбу с официальным правительством Сомали, поддерживаемым ООН.

Напомним, что воскресная атака на военную базу «Симба» привела к уничтожению автомобилей и самолетов. Сообщается, что жители покинули деревни, расположенные рядом с базой, опасаясь новых нападений.

На прошлой неделе три пассажира были убиты в этом же районе, когда неизвестные вооруженные люди остановили автобус и обстреляли его. Еще двое получили ранения и были доставлены в местные клиники, отмечают журналисты.

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