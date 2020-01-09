Москва, , 14:13 — REGNUM Точная причина смерти студента из Африки, который скончался в одной из инфекционных больниц Москвы, пока не установлена. Окончательный диагноз покажет патологоанатомическое исследование. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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При этом в ведомстве отметили, что смерть молодого человека не была связана с заболеванием гриппом.

«Все проведенные тесты на грипп в стационаре отрицательные», — приводит ТАСС слова представителя департамента.

Дополнительное исследование также не выявило наличие гриппа у студента.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 29-летний студент из Камеруна, который обучался в Российском государственном геологоразведочном университете, скончался 8 января в одной из больниц Москвы, предположительно от гриппа. Пациенту назначили противовирусную терапию. В связи с прогрессированием пневмонии студента перевели в отделение реанимации. Однако, несмотря на усилия медиков, у молодого человека произошла остановка сердца.

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