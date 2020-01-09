Ирвайн, США, , 14:11 — REGNUM Сиквел многопользовательского шутера Overwatch может выйти в 2020 году. Об этом 8 января сообщил портал VG 24/7.

В официальном Twitter-аккаунте бразильского подразделения компании Blizzard Entertainment опубликовали пост с этой информацией и почти сразу же удалили его. Официально никаких новостей о разработке сиквела не было с момента проведения Blizzcon (ноябрь 2019 года).

Напомним, в Overwatch 2 появится полноценная сюжетная кампания. Сообщается, что игроки первой и второй части смогут соревноваться друг с другом в специальных режимах.

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