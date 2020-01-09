, 14:08 — REGNUM Первый снег в 2020 году выпал в Воронеже в первый рабочий день 9 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снег начался в городе ближе к 14:00, в отдельных районах города наблюдается самая настоящая метель. В администрации города уже заявили о готовности «принять меры», в том числе и превентивные — улично-дорожная сеть будет обрабатываться пескосоляной смесью.

«В выходные прогнозы нам обещают более серьезные осадки, к ним тоже готовятся все соответствующие службы», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзных снегопадов Воронеж не видел уже больше месяца. Небольшой снег порадовал воронежцев вечером 31 декабря, но он быстро растаял.