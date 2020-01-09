Брянск, , 14:12 — REGNUM Восемь исков за первый рабочий день 2020 года подал ООО «Газпром Энергосбыт Брянск», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Брянской области. Все ответчики — управляющие компании Брянска.

Газовики подали в суд на «Службу эксплуатации САКС», ТСН «Софьи Перовской, 57», ООО «БрянскСтройЭксплуатация», управляющие компании «Озерный» и «Пересвет». По данным общественного проекта «МинЖКХ.ру» эти предприятия обслуживают 34 многоквартирных домов.

Общая сумма исковых требований составляет 305,5 тысячи рублей.