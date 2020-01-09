Москва, , 14:03 — REGNUM Внутри России наиболее популярным направлением на зимовку остаётся Москва. Об этом 9 января сообщил сервис путешествий Туту.ру по результатам проведенного специалистами сервиса анализа.

На Москву приходится доля в 27% всех пассажиров, летящих на «зимовку» по внутренним направлениям. На Санкт-Петербург приходится уже 7%, а на Новосибирск, Симферополь, Краснодар и Сочи — 5,4%, 5,1%, 4,4% и 4,2% соответственно.

Замыкают десятку популярных маршрутов Иркутск (3,1%), Тюмень (2,7%), Минеральные Воды (2,3%) и Красноярск (1,6%).

Следует отметить, что наибольшую популярность для путешествующих граждан России зимой 2019−2020 года имеют внешние направления в Таиланд. На него приходится 19,7% туристов всех туристов из группы граждан, отправляющихся на «зимовку» на три недели и дольше.

Далее следует Узбекистан (14,6%), третье же место по популярности заняла Германия (9,8%). Цены по этим направлениям составили, соответственно, 45,3 тыс. рублей, 22,6 тыс. рублей и 22,1 тыс. рублей.

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