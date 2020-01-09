Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора начало расследовать деятельность МУП «Водоканал» в Екатеринбурге. Об этом заявил депутат гордумы Андрей Пирожков в Facebook.

Ведомство инициировало административное расследование после жалоб жителей Химмаша на запах, источником которого называют южные очистные сооружения (находятся под контролем МУПа).

В Роспотребнадзоре планируют выявить лицо, совершившее «противоправные» действия. Кроме того, будут выявлены обстоятельства, которые позволят разрешить ситуацию с неприятным запахом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге остановился процесс строительства и реконструкции очистных сооружений на юге города. Депутаты гордумы опасаются, что жители могут начать протестовать, если власти не предпримут необходимые меры.

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