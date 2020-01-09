Краснодар, , 13:59 — REGNUM В Краснодаре приступили к демонтажу конструкций рождественской ярмарки, работавшей на Главной городской площади с 21 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы 9 января.

В настоящее время ведётся разбор торговых павильонов и сцены, работы планируется завершить до конца дня. При этом, обещают мэрии, аттракционы пока трогать не планируют — они будут работать до конца января.

На Главной городской площади Краснодара всего работало 57 торговых павильонов. Новогоднюю ночь здесь встретили около 21 тыс. человек. Всего в городе состоялось около 380 праздничных мероприятий.