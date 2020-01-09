Киев, , 15:35 — REGNUM Украина имеет данные о 4100 людях, которые «незаконно» посетили Крым после 2014 года, заявил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПУ) Андрей Демченко, сообщило 9 января издание Liga.net.

По его словам, речь идёт как о гражданах Украины, так и о представителях других стран.

«Фактически, когда мы начали собирать эти данные, цифра могла уменьшаться, увеличиваться, но на данный момент — это 4100 человек», — рассказал он.

По словам чиновника, иностранцам, посещавшим Крым, отказывают во въезде на Украину, а граждан Украины привлекают к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что на Украине следует ввести наказание за отрицание украинской принадлежности Крыма.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. После государственного переворота на Украине, население Крыма не признало новую незаконную власть в Киеве. На полуострове был проведён референдум о самоопределении Крыма, на котором более 95% участников одобрили идею вхождения в состав РФ.