Омск, , 13:52 — REGNUM В Омске в главных новогодних мероприятиях приняли участие более 60 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в мэрии Омска.

Всего с 30 декабря по 9 января в Омске прошло 162 праздничных мероприятия, посвященных Новому году и Рождеству.

В охране общественного порядка было задействовано 1235 полицейских, а также сотрудники других ведомств.

Непосредственно в новогоднюю ночь Главную городскую ёлку на Театральной площади посетили 1800 человек.

По словам директор департамента общественной безопасности Евгения Скрипкарёва, на праздничных мероприятиях с 30 декабря по 9 января нарушений общественного порядка не допущено.

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