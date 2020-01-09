Сан-Франциско, США, , 13:52 — REGNUM Руководство компании Lucasfilm изначально выступало против создания игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Об этом 8 января сообщил портал GameSpot.

По словам геймдизайнера проекта Стига Асмуссена, руководство Lucasfilm «очень трепетно относится к джедаям» и право создавать про них игру «нужно заслужить». Изначально разработчиков просили создать проект не про «световые мечи, а про бластеры».

Тем не менее разработчикам из Respawn удалось договориться о создании игры про человека, обладающего силой. В качестве компромисса Кэл Кестис (протагонист Fallen Order) не был джедаем с самого начала игры, а становился им в процессе прохождения.

Напомним, Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября 2019 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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