Кемерово, , 13:49 — REGNUM В Кузбассе из-за повышения среднегодовой температуры выросло количество опасных природных явлений, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на начальника отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлану Наумову.

«У нас наблюдаются опасные и необычные для нашего региона природные явления, например, смерчи, сильный ветер и грозы. Также в октябре мы зафиксировали достаточно обильный дождевой паводок. Кроме того, зимой выросло количество осадков», — отметила Наумова.

По словам сотрудника Кемеровского гидрометцентра, общее количество таких природных явлений понемногу растёт.