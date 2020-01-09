Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM На трассы в Ростовской области для борьбы с последствиями непогоды выведено почти 300 единиц специальной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«На трассах задействовано 268 единиц техники. С 7 января израсходовано более 8,2 тыс. тонн противогололёдных материалов. Количество дорожной техники регулируется согласно метеообстановке», — уточнили в министерстве транспорта региона.

В ближайшие дни синоптики обещают «температурные качели» в Ростовской области. В связи с такими погодными условиями на дорогах образуется гололедица.