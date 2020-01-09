Архангельск, , 13:35 — REGNUM Арбитражный суд Архангельска признал самовольными постройки на станции Шиес и обязал их снести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда инвестору экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» придется снести: одноэтажное здание складского назначения, административно-бытовой корпус, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью 8000 кв. м, четыре водозаборных скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и ряд других объектов.

Основанием для сноса является заключение судебной экспертизы, признавшей объекты капитальными, что противоречит условиям аренды участка.

Судебный иск с требованием признать постройки незаконными был подан администрацией поселка Урдома еще в феврале 2019 года.

Суд также принял решение взыскать с ООО «Технопарк» 500 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на оплату судебной экспертизы.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушении договора аренды земли инвестора экотехнопарка уличили не впервые: участок на Шиесе «Технопарк» должен был вернуть региональному минлеспрому в доарендном виде в сентябре 2019 года, однако этого до сих пор не произошло. Строительство на объекте, по данным инвестора, приостановлено до получения всех необходимых для этого экспертиз.