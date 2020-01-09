Грозный, , 13:33 — REGNUM Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров удостоен награды Русской Православной церкви. Он награжден орденом «Славы и Чести» 3-й степени. Указ об этом подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе миннаца.

Награждение состоялось в Свято-Успенском кафедральном соборе города Махачкалы в рамках мероприятий в честь празднования Рождества Христова. Орден министру Умарову присужден за активное участие в жизни православной общины Чеченской Республики и в связи с 50-летием со дня рождения.

Получая награду, Джамбулат Умаров поблагодарил за оценку своего труда и подчеркнул, что сотрудничество с представителями всех конфессий является одним из важнейших принципов, которыми руководствуется команда главы Чечни Рамзана Кадырова.